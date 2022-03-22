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Королевская семья Нидерландов примет семьи украинских беженцев в одном из своих дворцов

22 мартa, 2022 вторник
12:54

Король Нидерландов Виллем-Александр предложил разместить в замке 15-го века от 20 до 30 украинских беженцев

Об этом со ссылкой на королевский дом Нидерландов пишет "Европейская правда".

Король Нидерландов Виллем-Александр предложил разместить 6-8 семей беженцев из Украины в замке 15-го века. Он расположен в дворцовом комплексе Хет-Лоо на окраине города Апелдорн. Замок построен как охотничий дом.

Согласно сообщению королевского дома, поселиться там смогут 20-30 человек с середины апреля.

Дворцовый комплекс Хэт Лоо имеет статус национального музея и находится на реконструкции. Его открытие после обновления запланировано на середину мая.

Замок, в котором предложили убежище для беженцев, закрыт для публики. Королевская семья использует его как частную резиденцию, нанимая это имущество у государства.

Напомним, по подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за рубежом.

Нидерланды
беженцы из Украины
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