Королевская семья Дании отказалась от услуг бренда Ecco из-за работы в России

Об этом пишет The Times Hub.

Ecco является поставщиком королевской семьи с апреля 1991 года, а теперь его контракт автоматически истечет в апреле 2023 года и его не продлят.

В заявлении Ecco отмечается, что представители компании "приняли к сведению" решения королевской семьи Дании и не будут давать никаких комментариев по этому поводу.

Бренд Ecco критикуют за отказ прекратить работу в России на фоне полномасштабной агрессии против Украины. Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее говорил, что в России 200 магазинов Ecco, в которых работает более 1800 сотрудников, и компания не может уйти с российского рынка, потому что заботится о своих сотрудниках.

5 июля стало известно, что Дания выделит Украине 13,5 млн. евро в рамках нового пакета поддержки.

1 июля Дания официально присоединилась к общей политике обороны ЕС

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