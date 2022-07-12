Королевская семья Дании отказалась от услуг бренда Ecco из-за работы в России
Датская королевская семья, поддерживающая Украину, отказалась от услуг бренда Ecco, продолжающего свою работу в РФ
Об этом пишет The Times Hub.
Ecco является поставщиком королевской семьи с апреля 1991 года, а теперь его контракт автоматически истечет в апреле 2023 года и его не продлят.
В заявлении Ecco отмечается, что представители компании "приняли к сведению" решения королевской семьи Дании и не будут давать никаких комментариев по этому поводу.
Бренд Ecco критикуют за отказ прекратить работу в России на фоне полномасштабной агрессии против Украины. Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее говорил, что в России 200 магазинов Ecco, в которых работает более 1800 сотрудников, и компания не может уйти с российского рынка, потому что заботится о своих сотрудниках.
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