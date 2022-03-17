Королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев

Эту информацию официально подтвердил Королевский дворец изданию RTBF.



Супруги предоставит две квартиры, в которых могут разместиться три семьи беженцев. Это апартаменты, расположенные в объектах, принадлежащих Donation royale.



"Это помещение, первоначальной целью которых было предоставление социальных агентств для размещения людей с низкими доходами, миссия, которая хорошо отвечает тому, чего мы хотим достичь с помощью королевских пожертвований", – объясняет Ян Сметс, президент Donation royale.



Также королевская пара планировала встречать украинских беженцев в Брюсселе.

Напомним, более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны. Об этом сообщает ООН.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что готов предложить свой дом для размещения беженцев из Украины.