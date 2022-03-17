Королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев
Король Филипп и королева Матильда хотят приютить людей, выезжающих из Украины из-за войны
Эту информацию официально подтвердил Королевский дворец изданию RTBF.
Супруги предоставит две квартиры, в которых могут разместиться три семьи беженцев. Это апартаменты, расположенные в объектах, принадлежащих Donation royale.
"Это помещение, первоначальной целью которых было предоставление социальных агентств для размещения людей с низкими доходами, миссия, которая хорошо отвечает тому, чего мы хотим достичь с помощью королевских пожертвований", – объясняет Ян Сметс, президент Donation royale.
Также королевская пара планировала встречать украинских беженцев в Брюсселе.
- Напомним, более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны. Об этом сообщает ООН.
- Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что готов предложить свой дом для размещения беженцев из Украины.
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