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Королевская и ее муж сложили депутатские мандаты, - СМИ

29 января, 2023 воскресенье
14:56
Общество

Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата, соответствующее заявление также написал ее муж Юрий Солод

Об этом сообщил источник в украинском парламенте.

"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Также об этом сообщает издание Украинская правда , тоже ссылаясь на собеседников в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.

Справка

Недавно Наталья Королевская и Юрий Солод, являвшиеся нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами журналистского расследования "Батальон Дубай".

Как установили медиа, с началом полномасштабной войны Королевская с мужем перебралась в Дубай (ОАЭ), пропустив таким образом все заседания парламента с 25 февраля.

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Родной брат политики - Юрий Королевский живет и работает в Москве. Занимается строительным бизнесом. Отвечал за строительство в мэрии столицы России и являлся заместителем министра регионального развития РФ.

  • Королевская родом из Луганска.
  • До ОПЗЖ была в партии "Батькивщина", а также развивала собственный политический бренд "Украина – вперед!".

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Украина
Луганск
Луганщина
ОАЭ
ОПЗЖ
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