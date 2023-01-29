Королевская и ее муж сложили депутатские мандаты, - СМИ
Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата, соответствующее заявление также написал ее муж Юрий Солод
Об этом сообщил источник в украинском парламенте.
"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.
Также об этом сообщает издание Украинская правда , тоже ссылаясь на собеседников в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.
Справка
Недавно Наталья Королевская и Юрий Солод, являвшиеся нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами журналистского расследования "Батальон Дубай".
Как установили медиа, с началом полномасштабной войны Королевская с мужем перебралась в Дубай (ОАЭ), пропустив таким образом все заседания парламента с 25 февраля.
Читайте также: У нардепки от ОПЗЖ Королевской обнаружили землю под Москвой, НАПК передало САП данные о ее образе жизни
Родной брат политики - Юрий Королевский живет и работает в Москве. Занимается строительным бизнесом. Отвечал за строительство в мэрии столицы России и являлся заместителем министра регионального развития РФ.
- Королевская родом из Луганска.
- До ОПЗЖ была в партии "Батькивщина", а также развивала собственный политический бренд "Украина – вперед!".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное