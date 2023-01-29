Об этом сообщил источник в украинском парламенте.

"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Также об этом сообщает издание Украинская правда , тоже ссылаясь на собеседников в парламенте и бывшей фракции ОПЗЖ.

Справка

Недавно Наталья Королевская и Юрий Солод, являвшиеся нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами журналистского расследования "Батальон Дубай".

Как установили медиа, с началом полномасштабной войны Королевская с мужем перебралась в Дубай (ОАЭ), пропустив таким образом все заседания парламента с 25 февраля.

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Родной брат политики - Юрий Королевский живет и работает в Москве. Занимается строительным бизнесом. Отвечал за строительство в мэрии столицы России и являлся заместителем министра регионального развития РФ.

Королевская родом из Луганска.

До ОПЗЖ была в партии "Батькивщина", а также развивала собственный политический бренд "Украина – вперед!".