Королева Великобритании отменила традиционный рождественский обед из-за "Омикрона"
Британская королева Елизавета отменила традиционный семейный рождественский обед из-за опасений штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает The Sun.
Королева Великобритании выразила сожаление, что ежегодная королевская встреча не состоится, однако считает это решение правильным, поскольку штамм "Омикрон" распространяется по стране с угрожающей скоростью.
Издание отмечает, что праздничный обед мог поставить под угрозу рождественские планы для участников.
Во вторник, 21 декабря, королева Елизавета должна была провести рождественский обед вместе с примерно 50 членами королевской семьи в Виндзорском замке.
Для королевы это будет первое Рождество за 73 года без мужа принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года в 99-летнем возрасте.
- Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" в Великобритании и составляет около 40% всех случаев заражений в Лондоне.
- 13 декабря в Великобритании зафиксировали первую в мире смерть от штамма "Омикрон".
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