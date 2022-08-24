Об этом королева Соединенного Королевства написала в твиттере.

"С удовольствием посылаю народу Украины свои самые теплые поздравления по поводу вашего Дня Независимости. В этот самый сложный год я надеюсь, что сегодня вы найдете время, как в Украине, так и во всем мире, чтобы отпраздновать и отдать должное своей культуре, истории и идентичности. Пусть мы застанем лучшие времена в будущем", – пишет Елизавета.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости.

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