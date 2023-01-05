Об этом говорится в материале издания DR со ссылкой на заявление Международного совета по детской и юношеской книге IBBY, которое каждые 2 года присуждает Премию имени Ганса Кристиана Андерсена авторам и иллюстраторам детских книг.

Отмечается, что королева Маргрете II решила уйти с поста патрона Премии, сообщает Международный совет по детской и юношеской книге IBBY. Также Премия была изъята из списка иностранных патронатов королевы на сайте Королевского Дома.

Соответствующее решение королевы обусловлено тем, что главой жюри премии еще в сентябре 2022 года была назначена иллюстратор Анастасия Архипова из России. Это разделило организацию IBBY, созданную после Второй мировой войны. Она должна была способствовать миру через культурный обмен.

Известно, что локальные представительства организации IBBY Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы и Украины пытались добиться отставки главы жюри, россиянки Анастасии Архиповой, но пока бесполезно.

Премию Ганса Кристиана Андерсена называют "нобелевской премией для детской литературы". Ее основали в 1956 году в Дании. Раз в 2 года премия вручается лучшим писателям и иллюстраторам и считается самой престижной для авторов детских произведений. Среди известных авторов, получавших эту премию, – Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Туве Янссон.

8 декабря итальянский театр оперы и балета La Scala открыл сезон российской оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, украинцы отреагировали протестом.

О намерении поставить на сцене La Scala оперу "Борис Годунов" стало известно еще 9 июня. Тогда же театр вернул на сцену российскую певицу Нетребко. Она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, после того, как в течение нескольких месяцев большие мировые оперные театры отменили с ней сотрудничество, заявляла, что заставлять художников или каких-либо общественных деятелей публично выражать свои политические мнения и осуждать свою родину – это неправильно.

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