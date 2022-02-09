Королева Дании Маргрете заболела коронавирусом
Датская королева Маргрете II заразилась COVID-19
Об этом идет речь в сообщении королевского двора Дании.
Согласно документу, у 81-летней королевы наблюдаются легкие симптомы заболевания, но ей пришлось отменить запланированные выходные, которые должны были начаться в среду.
Королева ушла в изоляцию и находится во дворце Амалиенборг в центре Копенгагена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное