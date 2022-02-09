Королева Дании Маргрете заболела коронавирусом

Об этом идет речь в сообщении королевского двора Дании.



Согласно документу, у 81-летней королевы наблюдаются легкие симптомы заболевания, но ей пришлось отменить запланированные выходные, которые должны были начаться в среду.



Королева ушла в изоляцию и находится во дворце Амалиенборг в центре Копенгагена.



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