Королева Дании Маргрете II отмечает 83-летие
Королева Дании Маргрете II в воскресенье, 16 апреля, по случаю своего 83-летия четырежды появлялась на балконе дворца Амалиенборг
Об этом информируют в пресс-службе Датского королевского дома.
"Ее Величество Королева сегодня четырежды появлялось на балконе Амалиенборга по случаю своего 83-го дня рождения", - говорится в сообщении.
Маргрете II вышла на балкон с королевской семьей. Они помахали многим присутствующим, напевавшим песню "Сегодня день рождения королевы" в сопровождении оркестра Королевской гвардии.
- 1 января королева Дании Маргрете II поздравила украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".
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