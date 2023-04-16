Королева Дании Маргрете II отмечает 83-летие

Об этом информируют в пресс-службе Датского королевского дома.

"Ее Величество Королева сегодня четырежды появлялось на балконе Амалиенборга по случаю своего 83-го дня рождения", - говорится в сообщении.

Маргрете II вышла на балкон с королевской семьей. Они помахали многим присутствующим, напевавшим песню "Сегодня день рождения королевы" в сопровождении оркестра Королевской гвардии.