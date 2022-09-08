Об этом заявили в Букингемском дворце.

"После дальнейшей оценки сегодня утром врачи королевы озабочены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем", - говорится в заявлении.

Врачи посоветовали ей быть под постоянным наблюдением врачей. Ее Величество сейчас в Шотландии, в резиденции Балморал. Туда уже выехали принцы Чарльз и Уильям.

Часть королевской семьи уже приехали в Елизаветы II. Герцог Йоркский, граф и графиня Вессекские едут в шотландское имение, примерно в 40 милях (64 км) к западу от Абердина. Герцог Кембриджский тоже в пути, а герцогиня Кембриджская осталась в Виндзоре со своими детьми во время первого полного дня в школе. Также в Балморал едут Герцог и герцогиня Сассекские, которые должны были посетить благотворительное мероприятие в Лондоне.

На известие о состоянии здоровья королевы отреагировала премьер-министр Великобритании.

"Вся страна будет глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мнения и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей", – написала она в твиттере.

Известно, что королева накануне отложила заседание Тайного совета после того, как врачи посоветовали отдохнуть.

В BBC отмечают , что, очевидно, есть острое беспокойство относительно здоровья королевы - гораздо четче, чем раньше, ведь королева в последнюю минуту отменила то, что должно быть просто виртуальным заседанием Тайного совета – высокопоставленных министров.

6 сентября королева Елизавета II впервые за продолжительное время появилась на публике. Она приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Лиз Трасс. Однако следующую встречу Ее Величество отложило из-за ухудшения состояния здоровья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb