Королева Британии Елизавета II заболела коронавирусом

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что у королевы наблюдаются небольшие симптомы ОРВИ. На следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.

Как отметили представители Елизаветы II, она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом, у которого десять дней назад также был обнаружен COVID-19.

Напомним, 10 февраля стало известно, что 73-летний наследник британского престола принц Чарльз заболел COVID-19.

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