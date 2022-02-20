Королева Британии Елизавета II заболела коронавирусом
У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирусную инфекцию
Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что у королевы наблюдаются небольшие симптомы ОРВИ. На следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.
Как отметили представители Елизаветы II, она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом, у которого десять дней назад также был обнаружен COVID-19.
- Напомним, 10 февраля стало известно, что 73-летний наследник британского престола принц Чарльз заболел COVID-19.
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