Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, список обязанностей монарха, публикующего букингемский дворец, претерпел изменения впервые за 10 лет.

Ранее в список обязанностей Елизаветы II входило 13 пунктов. В частности – открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, осуществление государственных визитов. В настоящее время вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей, а также принимает иностранных гостей королевства.

Отмечается, что 96-летняя Елизавета II будет исполнять обязанности по необходимости. Вместо конкретных обязанностей на королеву теперь будут возлагаться обобщенные функции – вдохновлять единство и национальную идентичность, признавать успехи и достижения и обеспечивать поддержку работы граждан – от волонтеров до военных.

Часть функций Елизаветы II на себя возьмет 73-летний принц Чарльз. В этом году он уже участвовал в открытии парламента вместо Елизаветы II.

10 мая королева Великобритании впервые почти за шесть десятилетий отсутствовала на открытии парламента.

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