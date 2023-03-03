Король Великобритании Чарльз III впервые произнесет речь в Бундестаге

Об этом сообщает издание Sky News .

В Букингемском дворце отметили, что первый заграничный визит короля Чарльза III и его супруги королевы-консорт запланирован на конец марта.

Сначала они посетят французскую столицу Париж, а затем отправятся в немецкие города Берлин и Гамбург.

Издание сообщает, что король обратится к Бундестагу в немецкой столице, став первым британским монархом, выступающим в парламенте ФРГ.

Отмечается в частности, что выбор европейских стран для первых государственных визитов короля важен и, вероятно, был организован, чтобы помочь возобновить "непростые" отношения со странами после Brexit.

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Издание напоминает, что покойная королева Елизавета ІІ в свое время совершила много поездок во Францию во время своего правления. Ее первый визит был в 1957 году, четыре года спустя после коронации. Последний государственный визит королевы во Францию состоялся в июне 2014 года, когда она посетила Париж и Нормандию с герцогом Эдинбургским.