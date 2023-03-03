Король Великобритании Чарльз III впервые произнесет речь в Бундестаге
Король Великобритании Чарльз III в рамках своего визита в ФРГ произнесет речь в немецком парламенте
Об этом сообщает издание Sky News .
В Букингемском дворце отметили, что первый заграничный визит короля Чарльза III и его супруги королевы-консорт запланирован на конец марта.
Сначала они посетят французскую столицу Париж, а затем отправятся в немецкие города Берлин и Гамбург.
Издание сообщает, что король обратится к Бундестагу в немецкой столице, став первым британским монархом, выступающим в парламенте ФРГ.
Отмечается в частности, что выбор европейских стран для первых государственных визитов короля важен и, вероятно, был организован, чтобы помочь возобновить "непростые" отношения со странами после Brexit.
Читайте также: Король Чарльз III в годовщину полномасштабного вторжения РФ: народ Украины продемонстрировал необычайное мужество и стойкость
Издание напоминает, что покойная королева Елизавета ІІ в свое время совершила много поездок во Францию во время своего правления. Ее первый визит был в 1957 году, четыре года спустя после коронации. Последний государственный визит королевы во Францию состоялся в июне 2014 года, когда она посетила Париж и Нормандию с герцогом Эдинбургским.
- 20 февраля король Чарльз III встретился с украинскими воинами на учениях в Великобритании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное