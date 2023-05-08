Король Норвегии Гаральд попал в больницу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевской семьи.



86-летний монарх находится в стабильном состоянии и останется в больнице еще несколько дней. В понедельник король Гаральд должен был принять участие в церемонии в Осло, посвященной окончанию Второй мировой войны.

Гаральд V вступил на престол после смерти отца, Олафа V, в 1991 году.