Король Норвегии Гаральд попал в больницу
Короля Норвегии Гаральда госпитализировали для лечения инфекции
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевской семьи.
86-летний монарх находится в стабильном состоянии и останется в больнице еще несколько дней. В понедельник король Гаральд должен был принять участие в церемонии в Осло, посвященной окончанию Второй мировой войны.
Гаральд V вступил на престол после смерти отца, Олафа V, в 1991 году.
- В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой Саули Ниинио он обсудил вопрос усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
- В ходе визита президент Финляндии и премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции 3 мая заявили , что будут поддерживать Украину на пути в НАТО и ЕС.
- Также 29 апреля правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
- 4 мая стало известно, что Норвегия предоставила Украине 235 млн. евро гуманитарной помощи и в настоящее время выделяет еще 143 млн в поддержку управления бюджетной сферой.
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