Король Нидерландов извинился за историческую причастность страны к рабству
Король Нидерландов Виллем-Александр в субботу, 1 июля, извинился за причастность страны к истории рабовладения и последствия, которые оно повлекло в наше время
Об этом пишет Reuters.
Во время выступления на церемонии, посвященной 160-летию юридической отмены рабства в Нидерландах и их бывших колониях в Карибском бассейне, король Виллем-Александр извинился за это преступление против человечества.
"Однако времена изменились, и Кэти Коти... цепи действительно разорваны", - сказал король, ссылаясь на суринамские слова, которыми называют 1 июля как день памяти о рабстве и празднования свободы.
Извинения прозвучали на фоне более широкого переосмысления колониального прошлого Нидерландов, включая участие в атлантической работорговле и рабство в бывших азиатских колониях.
По словам короля, не все поддержат его извинения, поскольку в нидерландском обществе по-прежнему существует проблема расизма.
- В декабре Королевский дом Нидерландов поручил провести независимое расследование роли королевской семьи в колониальной истории, результаты которого ожидаются в 2025 году.
- 7 апреля король Великобритании Чарльз III впервые выразил поддержку исследованию связей британской монархии с рабством. Ученым предоставят доступ к королевской коллекции и архивам.
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