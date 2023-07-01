Об этом пишет Reuters.

Во время выступления на церемонии, посвященной 160-летию юридической отмены рабства в Нидерландах и их бывших колониях в Карибском бассейне, король Виллем-Александр извинился за это преступление против человечества.

"Однако времена изменились, и Кэти Коти... цепи действительно разорваны", - сказал король, ссылаясь на суринамские слова, которыми называют 1 июля как день памяти о рабстве и празднования свободы.

Извинения прозвучали на фоне более широкого переосмысления колониального прошлого Нидерландов, включая участие в атлантической работорговле и рабство в бывших азиатских колониях.

По словам короля, не все поддержат его извинения, поскольку в нидерландском обществе по-прежнему существует проблема расизма.