"Король метавселенной": о Цукерберге и истории создания Facebook снимут документальный фильм
Стало известно, что о Марке Цукерберге и истории создания Facebook создадут документальную ленту с уникальными архивными кадрами
Об этом пишет Deadline.
Фильм имеет рабочее название "Цукерберг: Король метавселенной" и продлится 90 минут, режиссером станет Ник Грин. Фильм расскажет о жизни бизнесмена и его пути в создании всемирно известной соцсети. В ленте также покажут редкие архивные кадры и эксклюзивные интервью с людьми, близкими к Цукербергу.
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