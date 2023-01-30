Об этом пишет Deadline.

Фильм имеет рабочее название "Цукерберг: Король метавселенной" и продлится 90 минут, режиссером станет Ник Грин. Фильм расскажет о жизни бизнесмена и его пути в создании всемирно известной соцсети. В ленте также покажут редкие архивные кадры и эксклюзивные интервью с людьми, близкими к Цукербергу.

В 2023 году начнутся съемки фильма о Майкле Джексоне от продюсера "Богемской рапсодии".

В 2023 году выйдет документальный фильм о Стене Ли, создателе Человека-паука.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb