Король Испании заразился COVID-19
Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом
Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на испанский королевский двор.
У монарха появились легкие симптомы ночью на 9 февраля. Его общее состояние хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.
"По правилам, установленным органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - отметили представители королевского двора.
- Напомним, королева Дании Маргрете II заразилась COVID-19.
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