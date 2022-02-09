Король Испании заразился COVID-19

Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на испанский королевский двор.



У монарха появились легкие симптомы ночью на 9 февраля. Его общее состояние хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.



"По правилам, установленным органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - отметили представители королевского двора.

Напомним, королева Дании Маргрете II заразилась COVID-19.