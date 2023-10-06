Король Испании Филипп VI принял Зеленского и выразил восхищение украинским народом
5 октября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию в Гранаде состоялась аудиенция у Короля Филиппа VI
Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Зеленский выразил благодарность Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему народу за неизменную поддержку Украины.
"Ценим помощь со стороны Испании, которая предоставляется с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил весомую гуманитарную помощь украинскому народу и внимание к прибывшим в Испанию украинцам, спасаясь от войны, развязавшей РФ.
Филипп VI выразил восхищение украинским народом, сопротивляющимся агрессии. Он подчеркнул, что поддержка Испанией Украины в этой борьбе основывается на принципиальном уважении суверенитета и недопустимости агрессий.
- Президент Владимир Зеленский 5 октября прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. Там он встретился с премьерами Испании и Италии.
- Зеленский по итогам встреч на полях ІІІ саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил о мощных решениях по усилению украинской ПВО
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