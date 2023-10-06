Король Испании Филипп VI принял Зеленского и выразил восхищение украинским народом

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Зеленский выразил благодарность Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему народу за неизменную поддержку Украины.

"Ценим помощь со стороны Испании, которая предоставляется с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил весомую гуманитарную помощь украинскому народу и внимание к прибывшим в Испанию украинцам, спасаясь от войны, развязавшей РФ.

Филипп VI выразил восхищение украинским народом, сопротивляющимся агрессии. Он подчеркнул, что поддержка Испанией Украины в этой борьбе основывается на принципиальном уважении суверенитета и недопустимости агрессий.