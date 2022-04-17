Король и королева Испании посетили центр приема украинских беженцев
Королевская семья вместе с принцессой посетили общину украинских беженцев в Мадриде
Об этом сообщает The Diplomat in Spain.
Они осмотрели один из четырех центров приема украинских беженцев в Испании, принявших в общей сложности 12 тыс. человек, по данным на конец марта.
В здании Управления центра они встретились с Испанской католической ассоциацией иммигрантов. Также они осмотрели жилье и игровую комнату для самых маленьких детей.
В Центре предоставляют социальное обслуживание и помогают с выдачей документов, что позволяет украинским беженцам в течение 24 часов получить разрешение на проживание и работу и предоставляет им доступ к здравоохранению и образованию, социальной поддержке, проживанию и материальной помощи.
В нем также предоставляют информацию о получении убежища, социальной поддержке и финансовой помощи.
- Напомним, Испания поддерживает инициативу судить президента РФ Владимира Путина в Гааге за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину.
- Также страна арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн.
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