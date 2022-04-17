Король и королева Испании посетили центр приема украинских беженцев

Об этом сообщает The Diplomat in Spain.



Они осмотрели один из четырех центров приема украинских беженцев в Испании, принявших в общей сложности 12 тыс. человек, по данным на конец марта.



В здании Управления центра они встретились с Испанской католической ассоциацией иммигрантов. Также они осмотрели жилье и игровую комнату для самых маленьких детей.



В Центре предоставляют социальное обслуживание и помогают с выдачей документов, что позволяет украинским беженцам в течение 24 часов получить разрешение на проживание и работу и предоставляет им доступ к здравоохранению и образованию, социальной поддержке, проживанию и материальной помощи.



В нем также предоставляют информацию о получении убежища, социальной поддержке и финансовой помощи.

Напомним, Испания поддерживает инициативу судить президента РФ Владимира Путина в Гааге за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину.

Также страна арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн.