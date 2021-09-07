"Король футбола" Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что перенес операцию по удалению опухоли
Об этом Пеле сообщил в facebook.
По его словам, в минувшую субботу он успешно перенес операцию по удалению опухоли.
"Друзья мои, спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе. К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей ", - написал 80-летний Пеле.
ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал за бразильский "Сантос", после чего провел два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.
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