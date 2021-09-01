"Король футбола" Пеле отреагировал на возвращение Роналду в МЮ

Об этом Пеле написал в Instagram.

80-летний бразилец назвал трансфер Роналду возвращением домой.

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану", - написал Пеле.





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Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

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