Король Чарльз III встретился с украинскими воинами на учениях в Великобритании
Король Великобритании Чарльз ІІІ встретился с украинскими военными, которые сейчас проходят обучение на юго-западе Англии с британскими и международными партнерами
Об этом сообщила редактор Daily Mail в twitter .
Отмечается, что короля сопровождает начальник Генерального штаба генерал сэр Патрик Сандерс. Чиновники наблюдали, как украинские военные отрабатывают атаку по позициям врага.
Также король пообщался с некоторыми из украинских воинов.
- 20 февраля президент США Джо Байден добирался до Киева по железной дороге от границы с Польшей.
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