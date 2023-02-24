Об этом говорится на Sky News.

В послании по случаю годовщины полномасштабного российского вторжения король Соединенного Королевства отметил "действительно необычайное мужество" украинского народа.

"Прошел год, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на его нацию. Они продемонстрировали поистине необычайное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии. Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, причиненными украинцам, многих из которых у меня было большое удовольствие встретить здесь, в Великобритании, и действительно по всему миру, от Румынии до Канады", - заявил он.

Так, Чарльз III заверил, что Великобритания и ее союзники делают все возможное, чтобы оказать Украине помощь: "Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это тяжелое время. Поэтому я могу лишь надеяться, что акты солидарности со всего миру могут принести не только практическую помощь, но и силу благодаря осознанию того, что вместе мы объединены».