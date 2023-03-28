Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ
Во вторник, 28 марта, король Великобритании Чарльз III был назначен главным полковником Корпуса королевских инженеров. Это титул, который раньше носила его мать, королева Елизавета II
Об этом информирует Independent .
Отмечают, что Букингемский дворец назвал новую должность короля Чарльза III "старой традицией" в королевской семье. Ей положили начало во время правления короля Эдварда VII в 1904 году.
Инженеры, более известные как саперы, оказывают глобальную военную инженерную и техническую поддержку вооруженным силам. Король Чарльз III встретится с ними во время своего государственного визита в Германию. Он также посмотрит демонстрацию широкого речного понтонного моста 23-й инженерно-десантной эскадрой.
Назначение на новую должность состоялось накануне коронации Чарльза III и его супруги Камиллы 6 мая. Эта церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ожидают 2 тыс. гостей. Издание пишет, что это станет резким контрастом к 8 тыс. гостей, присутствовавшим на коронации королевы в 1953 году.
- 3 марта стало известно, что король Великобритании Чарльз III в рамках своего визита в ФРГ произнесет речь в немецком парламенте.
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