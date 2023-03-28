Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ

Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ

28 мартa, 2023 вторник
16:27
Мир король Чарльз III

Во вторник, 28 марта, король Великобритании Чарльз III был назначен главным полковником Корпуса королевских инженеров. Это титул, который раньше носила его мать, королева Елизавета II

Об этом информирует Independent .

Отмечают, что Букингемский дворец назвал новую должность короля Чарльза III "старой традицией" в королевской семье. Ей положили начало во время правления короля Эдварда VII в 1904 году.

Инженеры, более известные как саперы, оказывают глобальную военную инженерную и техническую поддержку вооруженным силам. Король Чарльз III встретится с ними во время своего государственного визита в Германию. Он также посмотрит демонстрацию широкого речного понтонного моста 23-й инженерно-десантной эскадрой.

Назначение на новую должность состоялось накануне коронации Чарльза III и его супруги Камиллы 6 мая. Эта церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ожидают 2 тыс. гостей. Издание пишет, что это станет резким контрастом к 8 тыс. гостей, присутствовавшим на коронации королевы в 1953 году.

  • 3 марта стало известно, что король Великобритании Чарльз III в рамках своего визита в ФРГ произнесет речь в немецком парламенте.
Великобритания
Читайте также:
Фінляндія
27 мартa, 2023 понедельник
Венгрия согласовала членство Финляндии в НАТО
переговори України з Росією
27 мартa, 2023 понедельник
В ISW спрогнозировали, при каких условиях Путин может пойти на переговоры с Украиной
Пожежа від атаки дронів у Києві
28 мартa, 2023 вторник
Над Киевом силы ПВО сбили 12 "шахедов", от падения обломков горел магазин
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 мартa
18:02
OPINION
Преступление в Верхних Воротах: многим паски этого года станут поперек горла
17:41
В апреле будет осуществлен перерасчет пенсий для 600 тыс. украинцев: кого коснется
17:31
Пираты в Гвинейском заливе захватили датский корабль
17:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:22
Зеленский посетил Сумщину: проверил работу ДПСУ на границе с РФ, вручил награды защитникам Тростянца и Ахтырки
17:21
У более 80% украинцев знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля 2022 года - опрос
17:18
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине
17:14
Вступление Украины в НАТО и ЕС гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, - Кулеба
17:13
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
17:07
Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg
16:54
Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов
16:41
Кабмин
Кабмин уволил трех заместителей министров
16:40
Владимир Омелян
Верховный Суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
16:27
"Мы все китайцы": бывший президент Тайваня посещает КНР, несмотря на критику партии власти
16:21
Выборы во время войны – это очень опасный процесс, - Сюмар
16:10
В Хмельницком назовут улицу в честь погибшего министра внутренних дел Монастырского
16:08
СБУ задержала пограничника, пытавшегося передать ФСБ информацию об охране северных рубежей Украины
16:06
Из-за минной опасности в Харьковской области запретят посещать кладбища
16:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия – дело рук россиян
15:58
В Киеве откроют для посещения парк "Муромец"
15:53
Эксклюзив
Враг теряет основные профессиональные подразделения, - генерал Маломуж
15:30
Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам
15:16
"Мавка" собрала почти 100 миллионов гривен за месяц проката
15:03
РФ выделила 360 млн рублей на русские книги во временно оккупированных регионах, где уничтожает украинскую литературу, - ЦНС
15:01
ЧВК Вагнера
ВСУ в Бахмуте уничтожили место дислокации вагнеровцев
14:58
флаг России
На Кипре посадили украинку, обвиненную в угрозах ножом россиянам, отмечавшим день флага РФ
14:54
В Минкульте Украины отметили, что на Евровидении-2023 в Ливерпуле должно звучать честное слово "война"
14:52
Медики предупреждают украинцев о более агрессивном течении штамма коронавируса "Омикрон"
14:51
В 2024 году Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8
14:38
За сутки войска врага обстреляли территории 124 мирных населенных пункта в 9 областях Украины
14:35
СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ
14:31
Зеленский вручил Ахтырке на Сумщине почетное отличие города-героя
14:21
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать снова потепления
14:18
Эксклюзив
Момент, когда россияне встанут с колен и начнут протестовать против Путина, просто непредсказуем, – политолог Магда
14:14
Страны ЕС договорились продлить еще год добровольное сокращение потребления газа на 15%
14:12
Эксклюзив
Перебазирование ядерного оружия в Беларусь не состоится, - Згурец
14:05
OPINION
Как перекрывают российские лазейки в обходе санкций
13:53
Шла пена изо рта: под Санкт-Петербургом скончались трое курсантов военной академии
13:50
На Хмельнитчине перевернулся автобус с 25 пассажирами, есть травмированные, - полиция
13:48
В Украину прибыли три танка Leopard 2A6 от Португалии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV