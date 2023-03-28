Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ

Об этом информирует Independent .

Отмечают, что Букингемский дворец назвал новую должность короля Чарльза III "старой традицией" в королевской семье. Ей положили начало во время правления короля Эдварда VII в 1904 году.

Инженеры, более известные как саперы, оказывают глобальную военную инженерную и техническую поддержку вооруженным силам. Король Чарльз III встретится с ними во время своего государственного визита в Германию. Он также посмотрит демонстрацию широкого речного понтонного моста 23-й инженерно-десантной эскадрой.

Назначение на новую должность состоялось накануне коронации Чарльза III и его супруги Камиллы 6 мая. Эта церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ожидают 2 тыс. гостей. Издание пишет, что это станет резким контрастом к 8 тыс. гостей, присутствовавшим на коронации королевы в 1953 году.