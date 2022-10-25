Об этом сообщает BBC .

Во вторник 25 октября Лиз Трасс посетила Букингемский дворец для аудиенции с королем Чарльзом III, принявшим ее отставку с должности премьера.

"Сегодня утром член парламента Лизз Трасс получила аудиенцию у короля и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество любезно принял", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Вскоре после этого король Чарльз III встретился с новым премьером Риши Сунаком и предложил ему сформировать правительство.

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.

24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак .

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