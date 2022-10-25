Король Чарльз III принял отставку Трасс и назначил Сунака новым премьером
Король Великобритании Чарльз IIІ принял отставку Лиз Трасс с должности премьера и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство
Об этом сообщает BBC .
Во вторник 25 октября Лиз Трасс посетила Букингемский дворец для аудиенции с королем Чарльзом III, принявшим ее отставку с должности премьера.
"Сегодня утром член парламента Лизз Трасс получила аудиенцию у короля и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество любезно принял", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
Вскоре после этого король Чарльз III встретился с новым премьером Риши Сунаком и предложил ему сформировать правительство.
- 20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.
- 24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак .
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