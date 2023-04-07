Король Чарльз III поддержал исследование связей британской монархии с рабством
Король Чарльз III впервые выразил поддержку исследованию связей британской монархии с рабством
Об этом заявил представитель Букингемского дворца, сообщает агентство АР .
Спикер отметил, что Чарльз III относится к выявленному факту "очень серьезно". По его словам, ученые получат доступ к королевской коллекции и архивам.
В частности, издание The Guardian обнародовало документ, свидетельствующий, что заместитель губернатора Королевской Африканской компании работорговли передал 1000 фунтов акций этого бизнеса королю Вильгельму III в 1689 году.
Известно, что газета сообщила об этом документе в рамках серии статей о королевском богатстве и финансах, а также о связи монархии с рабством.
Чарльз III взошел на престол в прошлом году после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Его коронация намечена на 6 мая. Чарльз и его старший сын, принц Уильям, выражали сожаление о рабстве, но не признавали связь короны с торговлей людьми.
Также отмечается, что король говорил, что он пытается углубить свое понимание "длительного влияния рабства", уходящее корнями вглубь Содружества - международной группы стран, состоящей преимущественно из бывших британских колоний.
- 28 марта король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ.
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