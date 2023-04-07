Об этом заявил представитель Букингемского дворца, сообщает агентство АР .

Спикер отметил, что Чарльз III относится к выявленному факту "очень серьезно". По его словам, ученые получат доступ к королевской коллекции и архивам.

В частности, издание The Guardian обнародовало документ, свидетельствующий, что заместитель губернатора Королевской Африканской компании работорговли передал 1000 фунтов акций этого бизнеса королю Вильгельму III в 1689 году.

Известно, что газета сообщила об этом документе в рамках серии статей о королевском богатстве и финансах, а также о связи монархии с рабством.

Чарльз III взошел на престол в прошлом году после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Его коронация намечена на 6 мая. Чарльз и его старший сын, принц Уильям, выражали сожаление о рабстве, но не признавали связь короны с торговлей людьми.

Также отмечается, что король говорил, что он пытается углубить свое понимание "длительного влияния рабства", уходящее корнями вглубь Содружества - международной группы стран, состоящей преимущественно из бывших британских колоний.