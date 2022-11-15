Король Чарльз ІІІ обратился в парламент с просьбой разрешить его брату и сестре исполнять его обязанности
В понедельник, 14 ноября, король Великобритании Чарльз III обратился в парламент с просьбой разрешить его брату принцу Эдуарду и сестре принцессе Анне исполнять его обязанности
Об этом информирует Reuters .
В заявлении король Чарльз III просит парламент включить принца Эдуарда и принцессу Анну в список советников, которые могут действовать вместо него в его отсутствие. В список кроме жены Чарльза Камиллы, его старшего сына и наследника принца Уильяма, входят также младший сын короля принц Гарри, младший брат короля Эндрю и старшая дочь Эндрю принцесса Беатрис.
"Советники, которые могут действовать от имени монарха в его отсутствие, чтобы выполнять все его функции, кроме важнейших, таких как назначение нового премьер-министра, избираются из его жены и четырех взрослых, следующих в очереди на трон", - пишут в издании.
Поскольку ни принц Эндрю, ни принц Гарри больше не исполняют официальных королевских ролей, такое решение Чарльза вызвало волну критики.
Также издание отмечает, что такие изменения потребуют от парламента внесения изменений в положения Акта о регентстве.
Ранее Эндрю лишили большинства титулов и отстранили от королевских обязанностей после скандала вокруг его дружбы с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего осудили за сексуальные преступления. Позже он урегулировал иск США об обвинении в сексуальном насилии.
Гарри оставил королевские обязанности в 2020 году. Тогда же вместе с супругой Меган переехал в Калифорнию.
- 9 ноября мужчина бросил три яйца в британского короля Чарльза III и королеву-консорт Камиллу во время их визита в Йоркшир.
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