Король Чарльз ІІІ обратился в парламент с просьбой разрешить его брату и сестре исполнять его обязанности

Об этом информирует Reuters .

В заявлении король Чарльз III просит парламент включить принца Эдуарда и принцессу Анну в список советников, которые могут действовать вместо него в его отсутствие. В список кроме жены Чарльза Камиллы, его старшего сына и наследника принца Уильяма, входят также младший сын короля принц Гарри, младший брат короля Эндрю и старшая дочь Эндрю принцесса Беатрис.

"Советники, которые могут действовать от имени монарха в его отсутствие, чтобы выполнять все его функции, кроме важнейших, таких как назначение нового премьер-министра, избираются из его жены и четырех взрослых, следующих в очереди на трон", - пишут в издании.

Поскольку ни принц Эндрю, ни принц Гарри больше не исполняют официальных королевских ролей, такое решение Чарльза вызвало волну критики.

Также издание отмечает, что такие изменения потребуют от парламента внесения изменений в положения Акта о регентстве.

Ранее Эндрю лишили большинства титулов и отстранили от королевских обязанностей после скандала вокруг его дружбы с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего осудили за сексуальные преступления. Позже он урегулировал иск США об обвинении в сексуальном насилии.

Гарри оставил королевские обязанности в 2020 году. Тогда же вместе с супругой Меган переехал в Калифорнию.

9 ноября мужчина бросил три яйца в британского короля Чарльза III и королеву-консорт Камиллу во время их визита в Йоркшир.