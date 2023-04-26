Об этом сообщает организатор конкурса.

Королевская семья приехала в Ливерпуль, где приняла участие в торжественном открытии сцены конкурса. Король и королева нажали кнопку и официально включили освещение арены "Евровидение-2023". Широкой публике впервые показали сцену 67-го песенного конкурса Евровидения.

Сцену открыли под саундтрек Евровидения-2023, созданный украинским композитором Михаилом Некрасовым.

К королевским супругам присоединился Тим Дэви, генеральный директор BBC. Они встретились с сотрудниками и творческой командой, готовившей арену к проведению конкурса.

Также король и королева пообщались с некоторыми ведущими конкурса, в частности, с украинской певицей Юлией Саниной, лауреаткой премии "Эмми" актрисой Ханной Уэддингхэм и комментаторами Райланом Кларком и Скоттом Миллсом. Кроме того, они встретились с британской участницей конкурса 2023 года Мэй Мюллер и музыкальным директором песенного конкурса "Евровидение-2023" Коджо Самюэлем.

Сцена "Евровидение-2023" спроектирована по принципам "единства, праздника и сообщества". На более чем 450 квадратных метрах сцены есть также 220 квадратных метров видеоэкранов, которые независимо двигаются и возвращаются, а также более 700 видеоплиток, интегрированных в пол, и более 150 светодиодных фонарей.