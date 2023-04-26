Король Чарльз ІІІ и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" в Ливерпуле
Сегодня, 26 апреля, король Великобритании Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла посетили Арену Ливерпуль, где "зажгли" сцену песенного конкурса "Евровидение-2023" и впервые показали ее для публики
Об этом сообщает организатор конкурса.
Королевская семья приехала в Ливерпуль, где приняла участие в торжественном открытии сцены конкурса. Король и королева нажали кнопку и официально включили освещение арены "Евровидение-2023". Широкой публике впервые показали сцену 67-го песенного конкурса Евровидения.
Сцену открыли под саундтрек Евровидения-2023, созданный украинским композитором Михаилом Некрасовым.
К королевским супругам присоединился Тим Дэви, генеральный директор BBC. Они встретились с сотрудниками и творческой командой, готовившей арену к проведению конкурса.
Также король и королева пообщались с некоторыми ведущими конкурса, в частности, с украинской певицей Юлией Саниной, лауреаткой премии "Эмми" актрисой Ханной Уэддингхэм и комментаторами Райланом Кларком и Скоттом Миллсом. Кроме того, они встретились с британской участницей конкурса 2023 года Мэй Мюллер и музыкальным директором песенного конкурса "Евровидение-2023" Коджо Самюэлем.
Сцена "Евровидение-2023" спроектирована по принципам "единства, праздника и сообщества". На более чем 450 квадратных метрах сцены есть также 220 квадратных метров видеоэкранов, которые независимо двигаются и возвращаются, а также более 700 видеоплиток, интегрированных в пол, и более 150 светодиодных фонарей.
- Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе предыдущего года. Однако из-за российской войны на территории Украины Европейский вещательный союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
- Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI.
- О том, что король Чарльз III символически зажжет огни на сцене главного песенного конкурса "Евровидение" в M&S Bank Arena, сообщили 21 апреля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное