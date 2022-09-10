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Король Британии выступил с первой речью

10 сентября, 2022 суббота
00:34
Общество

Чарльз III выступил со своей первой речью. Он записал ее в Голубой гостиной Букингемского дворца. Речь практически полностью была посвящена его матери, королеве Елизавете II

Об этом сообщает The Sun.

Чарльз III выступил со своей первой речью. Он записал ее в Голубой гостиной Букингемского дворца. Речь практически полностью была посвящена его матери, королеве Елизавете II.

Его Величество напомнил, что его мать сошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире. Но во время ее правления британское общество менялось, соединив в себе людей множество национальностей и вероисповеданий. Менялись и принципы управления государством.

Однако подчеркнул король, принципы и ценности британской монархии, англиканской церкви, те традиции и свободы, лежащие в основе парламентского правления, должны оставаться незыблемыми.

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Чарльз III обратился ко всем подданным Великобритании и пообещал, что в течение жизни будет служить им "с верностью, уважением и любовью", руководствуясь основами британской Конституции.

"Моя жизнь и жизнь моей семьи, конечно, изменится", – сказал король.

Он признал, что больше не сможет в таком объеме, как раньше, заниматься благотворительностью, но выразил уверенность, что начатый им проект передаст в добрые руки.

Чарльз III поблагодарил свою жену Камиллу, и пообещал, что она с достоинством будет нести обязанности королевы-консорта.

Также Карл III сказал, что титулы принца и принцессы Уэльских теперь перешли к его старшему сыну, следующему наследнику престола принцу Уильяму, и его жене Кэтрин.

Младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган король пожелал "счастливой жизни за океаном".

В заключение Карл III сказал, что на следующей неделе пройдут похороны Елизаветы II. От своего имени, от имени королевской семьи и британского народа он может сказать матери главное слово: "Спасибо".

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"Пусть хранят ангелы твое спокойствие", — завершил свою речь Чарльз III.

  • 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
  • Премьер-министр Лиз Трасс заявила , что "Елизавета II – это скала, на которой была построена современная Великобритания".

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