Король Британии Чарльз III встретился с беженцами из Украины
Король Великобритании Чарльз III во время визита в Шотландию встретился с украинскими беженцами
Об этом сообщает bbc .
Чарльз III встретился с беженцами из Украины, Сирии и Афганистана во время визита в город Абердин, где проживает около 1 тыс. украинцев. Представитель короля в местной администрации Дэвид Кэмерон заявил, что Чарльз III выслушал рассказы беженцев и расспросил их о проблемах.
"Для нас большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как мы как город отреагировали на разрушительные мировые события. Для короля было особенно трогательно услышать из первых уст тех, кто непосредственно пострадал в результате конфликта по всему миру, потерявших свои дома и т.д. Благодаря сочувствию и щедрости организаций и жителей Абердина мы смогли протянуть крепкую и любящую руку дружбы, приветствуя их в нашем городе", - сказал Кэмерон.
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