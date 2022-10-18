Король Британии Чарльз III встретился с беженцами из Украины

Об этом сообщает bbc .

Чарльз III встретился с беженцами из Украины, Сирии и Афганистана во время визита в город Абердин, где проживает около 1 тыс. украинцев. Представитель короля в местной администрации Дэвид Кэмерон заявил, что Чарльз III выслушал рассказы беженцев и расспросил их о проблемах.

"Для нас большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как мы как город отреагировали на разрушительные мировые события. Для короля было особенно трогательно услышать из первых уст тех, кто непосредственно пострадал в результате конфликта по всему миру, потерявших свои дома и т.д. Благодаря сочувствию и щедрости организаций и жителей Абердина мы смогли протянуть крепкую и любящую руку дружбы, приветствуя их в нашем городе", - сказал Кэмерон.

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