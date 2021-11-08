Корниенко заявил о сложении полномочий главы партии "Слуга Народа"

Об этом сообщила представитель партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук.



"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга Народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера", - написала она.



По ее словам, в ноябре пройдет съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

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