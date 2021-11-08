Корниенко заявил о сложении полномочий главы партии "Слуга Народа"
Александр Корниенко заявил, что сдаст полномочия главы политической партии "Слуга Народа"
Об этом сообщила представитель партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук.
"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга Народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера", - написала она.
По ее словам, в ноябре пройдет съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.
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