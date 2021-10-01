Корниенко: Вопрос увольнения Разумкова и назначения нового спикера Рады рассмотрят не ранее 6 октября

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Кадровый вопрос, в том числе увольнение и назначение спикера (Верховной Рады, - ред.), мы будем рассматривать по регламенту. Это может быть не раньше среды, поскольку регламент предусматривает двухступенчатую процедуру", - отметил Корниенко.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Позже, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал в Раду еще одно обращение с инициативой отставки председателя ВР Дмитрия Разумкова.

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