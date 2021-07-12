Корниенко: Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ .

Корниенко прокомментировал, какой опыт Украина могла бы перенять у Китая в вопросе госуправления.

"Опыта различного много. Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идет о том, когда ты продвигаешься государственными социальными лифтами, партийными за счет своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95000000 членов. учитывая такую ​​структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они же не берутся из воздуха. там есть внутрипартийные школы, где проходят обучение и подготовку ", - подчеркнул нардеп.

Корниенко заявил, что еще не читал книгу главы КНР Си Цзиньпина о государственном управлении, о которой говорил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос по поводу того, нужно ли Украине перенять опыт Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, нардеп отметил: "Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивой медийной беседой - там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят различные процессы. Нам не все может нравиться. Это тоже нормально. Но это (Китай, - ред.) - наш крупнейший торговый партнер, страна, которая преодолела бедность, у которой есть что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий ".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Компартии Китая в управлении государством непременно нужно перенимать.

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