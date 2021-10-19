Корниенко стал первым вице-спикером Рады

Решение поддержали 256 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Отметим, Корниенко является главой политической партии "Слуга народа" и первым заместителем председателя депутатской фракции "Слуга народа".



До назначения Корниенко также был председателем подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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