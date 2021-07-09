Корниенко призвал Юрченко сложить депутатский мандат из-за ДТП под действием наркотиков
Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал нардепа Александра Юрченко, который попал в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат
Об этом он сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.
"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году, после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", - отметил Корниенко.
По его словам, Нацполиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать случившееся, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".
Он напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятках.
"14 сентября 2020 года был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности", - сказал Корниенко.
- Напомним, народный депутат Александр Юрченко, бывший член фракции "Слуга народа", в центре Львова совершил ДТП. В четверг, 8 июля, на площади Мицкевича в центре Львова он, находясь за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя. Отмечают, что Юрченко находился под действием наркотиков.
- Впоследствии в сети появились документы о результатах медицинского осмотра народного депутата Александра Юрченко, подтверждающие, что депутат на момент совершения дорожно-транспортного происшествия во Львове находился в состоянии наркотического опьянения.
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