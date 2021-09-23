Корниенко предлагает изменить систему управления Киевом "на эффективную"

Об этом передает РБК-Украина .

Глава партии заявил, что необходимо изменить систему управления Киевом.

"Для нас не имеет значения фамилия председателя КГГА, если он будет назначен. Нам важно изменить систему управления городом на эффективную, которая сделает невозможным все те проявления, о которых сообщают правоохранительные органы", - отметил Корниенко.

Нардеп-слуга отметил, что в городе есть законно избранная власть и этого никто не собирается оспаривать.

В свою очередь, Корниенко считает, что Киеву нужна и работающая горадминистрация, которая будет контролировать действия местного самоуправления.

Напомним, в Киеве правоохранители провели ряд обысков на коммунальных предприятиях и департаментах КГГА.

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