Корниенко: На следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание, посвященное евроинтеграции
Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, может провести внеочередное заседание, посвященное евроинтеграционным законопроектам
Об этом сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Укринформ .
"Я думаю, что на неделе с 19 по 22 октября у нас будет, возможно во вторник или четверг, внеочередное заседание евроинтеграционное. Оно будет касаться саммита (Украина-ЕС - ред.), который будет параллельно проходить. Хороший сигнал будет. Даже если на саммит (Украина-ЕС - ред.) наша делегация приедет не с готовыми проголосованными и подписанными законами, а, например, с первым чтением, это всегда воспринимается как хорошие сигналы для партнеров о том, что мы идем нашим курсом евроатлантической интеграции ", - сообщил Корниенко.
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