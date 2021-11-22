Корниенко анонсировал новый сайт и приложение Рады
Первый заместитель головы Верховной Рады Александр Корниенко анонсировал запуск нового сайта и применения Верховной Рады
Об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус".
"Планируем новый сайт Рады, а также приложение для мобильных устройств, в котором будет доступ к основным законам, новостям, возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза поступает, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают. Можно будет ставить галочки напротив интересующих законопроектов и получать новости в мессенджере или на почту. Это банальные вещи, понятные для простейших интернет-магазинов, но для Рады это пока космос", - отметил Корниенко.
В ответ на вопрос о стоимости обновления Корниенко ответил, что "многое можно сделать путем оптимизации бюджетов".
"У нас в ВР остается много неиспользованных денег, которые можно перераспределить, в частности на реформирование аппарата Рады. Надо решить, что делать с депутатскими деньгами, которые возникают в результате того, что депутаты не голосуют по поправкам, или не ходят на заседание комитетов, или нет голосуют законы. Как результат у нас есть немалый ежемесячный "фонд" из десятков миллионов гривен, сэкономленных на заработной плате", - сказал он.
- Напомним, 15 ноября стало известно, что в парламенте будет создана рабочая группа по усовершенствованию положений регламента Верховной Рады Украины. Ее возглавит первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.75
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное