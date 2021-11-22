Корниенко анонсировал новый сайт и приложение Рады

Об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус".



"Планируем новый сайт Рады, а также приложение для мобильных устройств, в котором будет доступ к основным законам, новостям, возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза поступает, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают. Можно будет ставить галочки напротив интересующих законопроектов и получать новости в мессенджере или на почту. Это банальные вещи, понятные для простейших интернет-магазинов, но для Рады это пока космос", - отметил Корниенко.



В ответ на вопрос о стоимости обновления Корниенко ответил, что "многое можно сделать путем оптимизации бюджетов".



"У нас в ВР остается много неиспользованных денег, которые можно перераспределить, в частности на реформирование аппарата Рады. Надо решить, что делать с депутатскими деньгами, которые возникают в результате того, что депутаты не голосуют по поправкам, или не ходят на заседание комитетов, или нет голосуют законы. Как результат у нас есть немалый ежемесячный "фонд" из десятков миллионов гривен, сэкономленных на заработной плате", - сказал он.

Напомним, 15 ноября стало известно, что в парламенте будет создана рабочая группа по усовершенствованию положений регламента Верховной Рады Украины. Ее возглавит первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.