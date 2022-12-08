Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Еврокомиссара по транспорту Адины Валеан.

"Мы сделали все, что могли (для развития "коридоров" - ред.) с использованием имеющихся ресурсов. Для того чтобы двигаться дальше, а мы должны двигаться дальше, нам нужно больше инвестиций: в железнодорожные пути, в сканеры и в оборудование для перевалки, а также для обновления инфраструктуры", - рассказала она.

По словам Валеана, Европейская Комиссия, ЕБРР и Всемирный Банк объявили о выделении финансового пакета в 1 миллиард евро, который предназначен для финансирования исключительно "коридоров солидарности".

Известно, что с помощью "коридоров солидарности" за 7 месяцев было перевезено более 17 миллионов тонн зерна, а также многие другие товары – от гуманитарной помощи и горючего до еды для животных и удобрений.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

Кроме того, ежемесячно через Польшу транспортируется около 450 тыс. тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем было в середине года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb