"Коридоры солидарности": Еврокомиссия и ЕБРР выделили €1 миллиард для развития украинского экспорта
Европейская Комиссия и ЕБРР согласовали финансовый пакет в объеме 1 миллиарда евро для развития "коридоров солидарности", созданных для доставки украинского экспорта на мировой рынок
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Еврокомиссара по транспорту Адины Валеан.
"Мы сделали все, что могли (для развития "коридоров" - ред.) с использованием имеющихся ресурсов. Для того чтобы двигаться дальше, а мы должны двигаться дальше, нам нужно больше инвестиций: в железнодорожные пути, в сканеры и в оборудование для перевалки, а также для обновления инфраструктуры", - рассказала она.
По словам Валеана, Европейская Комиссия, ЕБРР и Всемирный Банк объявили о выделении финансового пакета в 1 миллиард евро, который предназначен для финансирования исключительно "коридоров солидарности".
Известно, что с помощью "коридоров солидарности" за 7 месяцев было перевезено более 17 миллионов тонн зерна, а также многие другие товары – от гуманитарной помощи и горючего до еды для животных и удобрений.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
- Кроме того, ежемесячно через Польшу транспортируется около 450 тыс. тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем было в середине года.
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