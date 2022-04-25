Коридор в Приднестровье для врага невозможен, - Коваленко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Цель захвата территории в Приднестровье была с самого начала полномасштабного вторжения, но как мы видим, она сошла на нет на границе Херсонской области и Николаевской. Еще тогда было очевидно, что логистические возможности российских оккупантов не достаточны для того, чтобы обеспечить такой большой фронт необходимым количеством как особым составом, так и боеприпасами, техникой и другим" - отметил военный обозреватель.



Коваленко отметил, что противник почти не проявляет активности по боевым действиям в Николаевской области, из которой был вытеснен, но активен именно в ракетных и артиллерийских обстрелах, в первую очередь, по Николаевщине и теперь по гражданской инфраструктуре в Одессе.



Военный обозреватель пояснил: "Ракетные обстрелы носят ограниченный характер, современных ракет у них становится дефицит, но остается советский запас, который тоже ограничен. Украинские ПВО продолжают работать, ПВО в Одесской области врагу так и не удалось уничтожить, поэтому у противника сложная ситуация с обеспечением необходимого количества ресурсов на южном плацдарме для того, чтобы прорубить коридор в Приднестровье. На мой взгляд, это невозможно".



Александр Коваленко добавил, что планы по захвату территорий в Приднестровье это была бравада врага, рассчитанная на внутреннего российского потребителя.

Напомним, 23 апреля Молдова вызвала российского посла из-за заявления генерала РФ о Приднестровье.