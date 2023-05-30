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"Корея тоже когда-то предстала из руин": Зеленский призвал Сеул предоставить ПВО Украине

30 мая, 2023 вторник
10:27
Мир

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Южная Корея поможет Украине с оборонной техникой. Среди ключевых потребностей – ЗРК для отражения российских воздушных атак и системы раннего предупреждения

Об этом президент рассказал в интервью Chosun Ilbo.

"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что когда речь идет об ЗРК – речь идет об обороне, а не об оружии.

"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах", - добавил украинский лидер.

Глава государства вспомнил, как 70 лет назад в помощи мира нуждалась сама Корея, и она ее получила. Всего за два поколения Сеулу удалось войти в десятку наиболее развитых экономически стран.

"Я хочу извлечь урок из опыта страны, которая прошла через войны и конфликты, возник из руин", - добавил Зеленский.

  • В Южной Корее решили увеличить производство дополнительных основных боевых танков K2 стоимостью $1,46 млрд. Проект планируется реализовать в течение следующих пяти лет.
Южная Корея
Владимир Зеленский
оружие для Украины
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