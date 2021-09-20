Корея планирует вооружиться баллистической ракетой, которая будет запускаться с подводных лодок
Республика Корея примет на вооружение новую баллистическую ракету, которая будет запускаться с подводных лодок, пишут корейские СМИ
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.
На учениях корейской армии ракета была выпущена с подводной лодки на испытательном полигоне. Она попала в цель. Таким образом, Корея стала седьмой в мире страной, которая успешно испытала баллистическую ракету, которая базируется на подводной лодке.
Планируется начать массовое производство ракеты и поставить на вооружение во второй половине 2022 года. Планируется также развернуть почти 80 таких ракет на девяти подводных лодках.
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