Корея планирует вооружиться баллистической ракетой, которая будет запускаться с подводных лодок

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

На учениях корейской армии ракета была выпущена с подводной лодки на испытательном полигоне. Она попала в цель. Таким образом, Корея стала седьмой в мире страной, которая успешно испытала баллистическую ракету, которая базируется на подводной лодке.

Планируется начать массовое производство ракеты и поставить на вооружение во второй половине 2022 года. Планируется также развернуть почти 80 таких ракет на девяти подводных лодках.