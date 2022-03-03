Коренной россиянин решил воевать против РФ на стороне Украины
Граждане России начинают осознавать преступность и диктатуру своей власти
Как сообщает СБУ, коренной россиянин из Тверской области сам пришел к ним, чтобы воевать с РФ на стороне Украины, передает " Еспресо.TV".
"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – призывает 61-летний мужчина соотечественников.
Такое решение он принял сознательно, понимая, кто захватчик и оккупант на территории Украины.
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