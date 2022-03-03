Как сообщает СБУ, коренной россиянин из Тверской области сам пришел к ним, чтобы воевать с РФ на стороне Украины, передает " Еспресо.TV".

"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – призывает 61-летний мужчина соотечественников.

Такое решение он принял сознательно, понимая, кто захватчик и оккупант на территории Украины.

Напомним, СБУ создала сервис для сбора данных о перемещении российских войск

СБУ круглосуточно обезвреживает вражеских агентов по всей территории Украины

"По 60 тыс. рублей": российский военный в плену рассказал, сколько Путин платит за войну в Украине. Видео

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb