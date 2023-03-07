Корчинский заявил, что Минкульт упразднил разрешение отпеть бойцов "Братства" в Лавре. В МКИП говорят, что не получали обращений
Погибших в Брянской области участников диверсионной группы "Братства" будут отпевать 7 марта в Михайловском Златоверхом соборе, а не в Успенском соборе Лавры, как планировали ранее
Об этом сообщил глава "Братства" Дмитрий Корчинский.
Корчинский заявил, что "министр культуры Александр Ткаченко решил, что наши погибшие бойцы диверсионной группы Братства не достойны быть отпеты в Успенском соборе Лавры и отменил свое разрешение".
Глава "Братства" добавил, что Православная церковь Украины "сразу пришла на помощь и организовала отпевание в Михайловском Златоверхом соборе". Так что с погибшими в декабре членами "Братства" можно будет попрощаться 7 марта в 11:30.
В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что не предоставляли отказа от отпевания погибших военных в Успенском соборе 7 марта.
"Информация, которая сейчас распространяется по социальным сетям, не соответствует действительности. МКИП может согласовывать или не согласовывать служение в храме за обращением религиозной общины. По состоянию на 23:50 6 марта в МКИП не было обращений от ВТО или какого-либо другого религиозного общества. Соответственно, никаких отказов или согласований МКИП не предоставляло", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
Ранее Дмитрий Корчинский писал, что похороны бойцов диверсионной группы "Братства", погибших в Рождественскую ночь на Брянщине - Непийпива, Святоши, Тарасия и Аполлона - пройдут 7 марта на Байковом кладбище.
Панихида должна была состояться в 11:00 в Успенском соборе Лавры, а прощание – на Майдане Независимости в 13:00.
- В конце декабря 2022 сообщили о гибели в Брянской области РФ четырех украинских воинов из диверсионной группы "Братство": Максима Михайлова (Непийпива), Юрия Горовца (Святоши), Тараса Карпюка (Тарасия) и Богдана Лягова (Аполлона).
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