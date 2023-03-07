Об этом сообщил глава "Братства" Дмитрий Корчинский.

Корчинский заявил, что "министр культуры Александр Ткаченко решил, что наши погибшие бойцы диверсионной группы Братства не достойны быть отпеты в Успенском соборе Лавры и отменил свое разрешение".

Глава "Братства" добавил, что Православная церковь Украины "сразу пришла на помощь и организовала отпевание в Михайловском Златоверхом соборе". Так что с погибшими в декабре членами "Братства" можно будет попрощаться 7 марта в 11:30.

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что не предоставляли отказа от отпевания погибших военных в Успенском соборе 7 марта.

"Информация, которая сейчас распространяется по социальным сетям, не соответствует действительности. МКИП может согласовывать или не согласовывать служение в храме за обращением религиозной общины. По состоянию на 23:50 6 марта в МКИП не было обращений от ВТО или какого-либо другого религиозного общества. Соответственно, никаких отказов или согласований МКИП не предоставляло", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Ранее Дмитрий Корчинский писал, что похороны бойцов диверсионной группы "Братства", погибших в Рождественскую ночь на Брянщине - Непийпива, Святоши, Тарасия и Аполлона - пройдут 7 марта на Байковом кладбище.

Панихида должна была состояться в 11:00 в Успенском соборе Лавры, а прощание – на Майдане Независимости в 13:00.