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Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный

23 июля, 2022 суббота
19:45
Общество

Политтехнолог Юрий Подорожный отметил, что в этом указе была не только фамилия Корбана, а там еще была главная фамилия – Коломойского. И посмотрите, как мы с вами обсуждаем не главную фамилию, а фактически второстепенную

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В этом указе была не только фамилия Корбана, а там еще была главная фамилия - Коломойского. И посмотрите, как мы с вами обсуждаем не главную фамилию, а фактически второстепенную. Если действительно у Коломойского отбирают гражданство, то возможно его так "отмазывают" от Закона об олигархах. Вот Ахметов целые каналы "грохнул", чтобы не иметь этого статуса и спокойно судиться с Россией за миллиарды. А Коломойский себе придумал схему и для того, чтобы мы с вами не его обсуждали, а Корбана или кого-то еще. Корбан - подходящая кандидатура, с которым рассорились, а сейчас можно воспользоваться ситуацией и его не впустить в страну. Если это правда, то ход достаточно логичен и понятен, поэтому о Корбане нечего говорить", - пояснил политтехнолог.

Юрий Подорожный отметил, что это политическая игра, и мы сейчас начали все больше видеть политические игры. Но если этот указ неправда, то тогда это тестирование общественного мнения, как общество будет реагировать в состоянии войны на такие довольно чувствительные фамилии.

  • Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского
  • 22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины
  • Также народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить Корбана гражданства Украины нет

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Украина
политика
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