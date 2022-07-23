Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В этом указе была не только фамилия Корбана, а там еще была главная фамилия - Коломойского. И посмотрите, как мы с вами обсуждаем не главную фамилию, а фактически второстепенную. Если действительно у Коломойского отбирают гражданство, то возможно его так "отмазывают" от Закона об олигархах. Вот Ахметов целые каналы "грохнул", чтобы не иметь этого статуса и спокойно судиться с Россией за миллиарды. А Коломойский себе придумал схему и для того, чтобы мы с вами не его обсуждали, а Корбана или кого-то еще. Корбан - подходящая кандидатура, с которым рассорились, а сейчас можно воспользоваться ситуацией и его не впустить в страну. Если это правда, то ход достаточно логичен и понятен, поэтому о Корбане нечего говорить", - пояснил политтехнолог.



Юрий Подорожный отметил, что это политическая игра, и мы сейчас начали все больше видеть политические игры. Но если этот указ неправда, то тогда это тестирование общественного мнения, как общество будет реагировать в состоянии войны на такие довольно чувствительные фамилии.

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