Об этом сообщает Главком, опираясь на данные судебного реестра.

Исковое заявление, в котором Корбан просит признать противоправным и недействительным указ президента о лишении его гражданства, поступило в Верховный Суд, 15 ноября было открыто производство.

По мнению истца, указ Зеленского противоречит нормам статьи 25 Конституции, запрещающей лишение гражданина Украины гражданства.

Такой конституционный запрет дает гражданам гарантии защиты их прав, свобод и интересов со стороны государства. Применение же статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины" (пункт 1 этой статьи говорит, что добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства является основанием для утраты гражданства) "является лишь попыткой обойти конституционный запрет лишения гражданства путем подмены понятий… отсутствие воли истца прекратить украинское гражданство и прекращение гражданства истца через якобы законодательно предусмотренную процедуру утраты является фактическим лишением истца гражданства Украины, что противоречит Конституции Украины", говорится в исковом заявлении Корбана.

Днепропетровский бизнесмен подчеркнул, что ни положения Конституции, ни положения закона о гражданстве не содержат запрета на двойное/множественное гражданство.

Кроме этого, Верховный суд удовлетворил ходатайство адвоката Корбана относительно истребования в Офисе президента копии соответствующего указа и ряда документов, среди которых копия письма Службы безопасности от 1 июля 2022 года относительно добровольного приобретения израильского гражданства Геннадием Корбаном.

22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что законного способа лишить гражданства Украины Корбана нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb