Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"

Об этом Геннадий Корбан написал в Facebook.

Он, в частности, напомнил Данилову, что не является государственным служащим или политиком, и поэтому имеет основания полагать, что заявление секретаря СНБО о "признании" чиновников, имеющих двойное гражданство, его не касается.

Геннадий Корбан предложил властям и в частности Алексею Данилову сотрудничество в выявлении политиков, владеющих гражданством других стран.

"Обещаю вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимальное количество людей, имеющих второй паспорт. Причем даже в вашем окружении".

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"Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, чтобы вы как одно из высших должностных лиц страны смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины", — написал Корбан.

Он также попросил секретаря СНБО объяснить, как поступать власти, если выяснится, что у членов семьи "политиков" тоже есть второй паспорт. Корбан призвал отойти от "двойных стандартов" и принципов "друзьям – все, врагам – закон", как это было при беглом президенте Януковиче.

Он также в очередной раз подчеркнул, что оснований для лишения гражданства нет.

28 июля президент Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства.

22 июля бизнесмена и политика Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт, он обратился к Зеленскому.

28 июля секретарь СНБО заявил, что люди, занимающиеся политикой в Украине, должны сообщать о наличии другого гражданства

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