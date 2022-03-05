Корабли ВМФ РФ разогнал шторм, а белорусов пытаются убедить идти в наступление, - сводки Генштаба ВСУ
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 24:00 4 марта 2022 года
О ней сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке, информирует Еспресо.TV
"Завершились девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибен и Катюжанка. В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.
На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из ВОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям в Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.
На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ - предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.
В акватории Черного моря, после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.
Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.
На белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС Республики Беларусь. Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, за последние сутки воздушными силами ВСУ уничтожены три вражеских самолета и три вертолета.
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