Корабли РФ в Черном море закрашивают бортовые номера, чтобы скрыть потери, – Арестович

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.



Боевые корабли Российской Федерации, действующие в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Таким образом россияне хотят скрыть понесенные потери.



Арестович объяснил, что есть много однотипных кораблей, и закрашиванием номеров враг пытается скрыть, какой корабль был поражен.



"Это значит, что мы бьем и их военно-морской флот", – добавил он.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в России останавливают производство и обслуживание военных кораблей. В стране возникла нехватка иностранных компонентов.