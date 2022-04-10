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Корабли РФ в Черном море закрашивают бортовые номера, чтобы скрыть потери, – Арестович

10 апреля, 2022 воскресенье
15:27
война с Россией

Российские военные начали закрашивать бортовые номера кораблей, находящихся в Черном море. Таким образом они хотят скрыть свои потери и повреждения

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Боевые корабли Российской Федерации, действующие в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Таким образом россияне хотят скрыть понесенные потери.

Арестович объяснил, что есть много однотипных кораблей, и закрашиванием номеров враг пытается скрыть, какой корабль был поражен.

"Это значит, что мы бьем и их военно-морской флот", – добавил он.

  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в России останавливают производство и обслуживание военных кораблей. В стране возникла нехватка иностранных компонентов.

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