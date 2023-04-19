Об этом и не только мировые СМИ писали 19 апреля:

The New York Times:

В The New York Times написали репортаж о работе украинской группы по разминированию территории. Чтобы контрнаступление Украины было успешным, ее армии придется преодолеть землю, покрытую российскими минами, минами-ловушками и проволоками. Вот здесь и появляется "Дракон", или "Змей Горыныч". "Дракон" - так солдаты называют машину разминирования советских времен. Транспортное средство запускает ракету, летящую на 500 ярдов и буксирующую линию взрывчатки, детонируя любые наземные мины. Иногда невозможно использовать Дракон. Транспортное средство видно на открытом воздухе и, следовательно, всегда цель. Поэтому разминирование вручную по-прежнему является первоочередным выбором, поскольку это можно сделать незаметно.

Также в The New York Times написали о том, что обстрелы Бахмута российской артиллерией и авиацией усиливаются. По словам высокопоставленного украинского генерала, киевские войска остаются в городе, в котором месяцы продолжаются бои, но российские силы превращают его "в руины".

В течение месяцев кровопролитных боев российские войска неуклонно продвигались в Бахмут, а сейчас украинские войска защищают часть западной части города. Министерство обороны России заявило в понедельник, что его штурмовые войска захватили еще два района на юге и северо-западе города, хотя независимо подтвердить это заявление не удалось.

The Washington Post:

В The Washington Pos написали статью о том, что США обеспокоены сближением Бразилии, России и Китая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил президента Байдена в Белом доме в феврале. В совместном заявлении Байдена и Лулы было подтверждено их обязательство "совместно работать над укреплением демократических институтов" и "продолжать отвергать экстремизм и насилие в политике". Но разногласия впоследствии ставали все более заметными. Лула пропустил второй саммит Байдена за демократию в конце прошлого месяца и не присоединился к заявлению Байдена, осуждающего вторжение России в Украину. Лула также не согласился по предварительному запросу канцлера Германии Олафа Шольца послать боеприпасы для помощи Киеву в военных действиях.

Во время большой поездки в Китай в конце прошлой недели Лула призвал Соединенные Штаты и Европейский Союз "прекратить поощрять войну" и "начать говорить о мире". Тон его замечаний вызвал резкую реакцию администрации Байдена.

Также американские журналисты написали, что президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти посетить Киев. Офис спикера не ответил на запрос о комментарии.

Politico:

В Politico написали статью о том, что в Украину прибыли системы "Патриот" . Системы противоракетной обороны были первыми в списке желаний Киева, поэтому это исполнение мечты миллионов украинцев. Системы противоракетной обороны Patriot от западных союзников прибыли в Украину в среду, сообщили украинские чиновники.

Одну из систем подарили Соединенные Штаты, а другую совместно подарили Германия и Нидерланды. Украинские войска в последние месяцы тренировались с использованием этих систем. Солдаты начали обучение в Форт-Силле, штат Оклахома, в январе, и, как ожидалось, это должно было занять до года, но солдаты ВСУ были почти готовы использовать системы в бою еще в прошлом месяце, сообщили чиновники. Они также прошли обучение в Европе вместе с голландскими и германскими военными.

Также в Politico написали о заявлении Украины по поводу российских "кровавых денег" Shell . Киев говорит, что энергетическая компания имеет моральную обязанность пожертвовать неожиданные сверхприбыли во время войны. По словам киевского чиновника, нефтегазовый гигант Shell должен пожертвовать более 1 миллиарда долларов неожиданных доходов от потенциальной продажи своих активов в России для помощи в восстановлении Украины.

В письме генеральному директору Ваэлю Савану, датированному 18 апреля, с которым ознакомилось Politico, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал Shell поделиться с Украиной любыми доходами от потенциального выкупа Россией доли британской фирмы в сибирском предприятии по производству ископаемого топлива.

Кроме того, в Politico написали о том, что Брюссель хочет помочь странам восточной части ЕС переместить украинское зерно . Польский комиссар говорит, что исполнительная власть ЕС объявит "хорошие новости" для фермеров.

Европейская комиссия, похоже, готова уступить некоторые требования восточных стран-членов ЕС и предложит им помочь переместить излишки украинского зерна, которые сейчас застряли на их территории, оставляя открытой возможность наложения пошлин на сельскохозяйственную продукцию на более позднем этапе, говорится в сообщении.

Объявление сделано в тот момент, когда Брюссель тщательно изучает ограничения, введенные Польшей, Венгрией и Словакией по поводу украинской продукции в ответ на перенасыщение поставок из-за агрессивной войны России и задержки экспорта через Черное море. Болгария также ввела ограничения в среду, а Румыния рассматривает возможность последовать ее примеру.

The Guardian:

В The Guardian написали о выставке в Брюсселе акта сопротивления в Херсоне . На выставке напомнили о рискованных действиях тайного массового украинского движения "Желтая лента".

Также в The Guardian обратили внимание на украинское зерновое соглашение . По соглашению и посредничеству ООН возобновились проверки судов, перевозящих украинское зерно, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков.

В рамках соглашения ООН инспекционные группы России, Украины, ООН и Турции гарантируют, что на судах перевозятся только продукты питания и другая сельскохозяйственная продукция, а не оружие. Однако Украина обвинила Россию в задержке проверок, что привело к прекращению поставок зерна.

Спикер Совместного координационного центра в Стамбуле, занимающийся транспортировкой зерна, также подтвердил, что проверки возобновляются.

BBC:

В BBC написали о том, что российские корабли обвиняют в диверсии в Северном море. Согласно новым обвинениям, у России есть программа саботажа ветровых электростанций и кабелей связи в Северном море. Подробности вытекают из совместного расследования общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. В нем говорится, что у России есть флот судов, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда в Северном море. Они оснащены оборудованием для подводного наблюдения и наносят на карту ключевые места возможной диверсии.

Также в BBC написали об украинских участниках Евровидения-2023 TVORCHI . "Фронтмен Джеффри погружает толпу в свое выступление, общаясь с ними на английском и украинском языках, тогда как Андрей дополняет свой проницательный вокал громким электронным звуком из ди-джеев. За кулисами пара говорит нам, что вторжение России "всегда в голове", когда они выходят на сцену", - отмечают журналисты.

CNN:

В CNN написали о том, что Россия испытывает трудности с изготовлением нового оружия, но может иметь достаточно более старого.

Потери на поле боя и санкции Запада привели к тому, что российская армия находится в упадке, но Москва все еще будет иметь достаточно огневой мощи, чтобы продолжить войну в Украине, согласно новому независимому анализу. В отчете Центра стратегических и международных исследований приводятся резкие цифры российских военных потерь – по одной оценке почти 10 000 единиц основной техники, такой как танки, грузовики, артиллерийские орудия и беспилотники.

Но в нем также говорится, что Россия может погрузиться в запасы времен холодной войны и старые запасы на передовой, чтобы компенсировать количество того, что она, возможно, потеряла в технологиях. "Качество российской армии с точки зрения передового оборудования, скорее всего, снизится, по крайней мере, в ближайшей перспективе", — говорится в отчете CSIS.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали, что зернового терминала для экспорта украинского зерна не будет. В прошлом году польское правительство приняло стратегическую необходимость строительства нового порта. После постановления ничего не было сделано. "Теперь начинается гонка со временем, чтобы убрать украинские излишки зерна перед урожаем", - отмечают журналисты.